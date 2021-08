Tondela nega venda da SAD ao Flamengo, mas adeptos do 'Mengão' invadem redes beirãs

Uma notícia no Brasil, que dava conta da compra da SAD do Tondela por parte do Flamengo, num negócio a rondar os 14 milhões de euros, foi o rastilho que levou à 'explosão' das redes sociais beirãs.





A informação motivou uma reação em peso dos adeptos do 'Mengão' e estes rapidamente trataram de 'invadir' todas as contas do Tondela, com mensagens de apoio ao clube que, alegadamente, de acordo com a mesma fonte, passaria a fazer parte da esfera do Flamengo.No entanto, segundo fonte oficial do Tondela, a notícia não corresponde à verdade e não há nenhum acordo fechado para a venda da SAD. "Tal como fazemos em relação a nomes de jogadores, não comentamos rumores. Relativamente ao que tem vindo a ser falado, é sinónimo do bom trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e que, juntamente com o futebol português, o Tondela está a tornar-se cada vez mais apetecível para investir", disse fonte oficial dos beirões ao nosso jornal.Seja como for, certo é que a publicidade acabou por ter um efeito positivo nas redes do Tondela. Nas últimas horas, o clube ganhou mais de meio milhar de novos seguidores tanto no Instagram como no Twitter, sendo que esse número tem tendência para subir ainda mais.