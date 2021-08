Tondela oficializa reforço que já disputou a Champions League

O Tondela anunciou, este sábado, a aquisição de Neto Borges, confirmando a notícia adiantada por Record na passada quinta-feira. O lateral-esquerdo brasileiro, de 24 anos, chega emprestado pelos belgas do Genk, por uma temporada, com os beirões a poderem exercer uma opção de compra no final da campanha.





"Estou muito contente. Era o meu desejo vir para o Tondela. Gostei do projeto que me apresentaram e senti que gostam do meu futebol. Agora cabe-me fazer o meu trabalho e dar o máximo para ajudar a equipa", afirmou o jogador brasileiro, em declarações aos canais oficiais do clube.No último ano, o lateral jogou no Vasco da Gama, sendo que ao serviço do Genk fez apenas oito jogos oficiais, mas um deles até foi na... Liga dos Campeões! Foi lançado, em dezembro de 2019, a oito minutos do fim do jogo entre Genk e Nápoles, que os italianos venceram por 4-0.Neto Borges viajou desde o Brasil e já se encontra em Portugal há uns dias, a cumprir o obrigatório período de quarentena. Só mais tarde irá juntar-se ao grupo de Pako Ayestarán.