Tondela oficializa saída de Murillo e o extremo garante: «Serei sempre auriverde»

O Tondela oficializou, este domingo, a saída de Jhon Murillo. O extremo vai agora rumar ao Atletico San Luis, do México, deixando os beirões 172 jogos e cinco épocas e meias depois."A CD Tondela – Futebol SAD confirma que chegou a acordo com o Club Atlético de San Luis, do México, para a transferência a título definitivo do jogador Jhon Murillo. Chegado ao nosso clube em 2015, Murillo cumpriu de auriverde ao peito um total de 172 jogos, batendo o recorde de partidas na Primeira Liga pelo Tondela", escreveu o emblema auriverde, no site oficial.Apesar da saída, Murillo garantiu que não se trata de um adeus, mas sim de um até já. "É uma despedida que não esperava que chegasse tão depressa. Mas chegou o momento de ir embora. É um até já. Gosto muito deste clube, aqui cresci, aqui evoluí, os meus filhos cresceram aqui. O meu coração será sempre auriverde e vou ter saudades. Vou estar sempre a torcer pela equipa para que fiquem um ano mais na primeira liga. Sempre foi possível, desde que cheguei", referiu, num vídeo de despedida publicado pelos beirões.