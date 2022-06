Tondela reage à proibição de inscrever novos jogadores: «Não nos conformamos com a sentença»

O Tondela "não se conforma" com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), que recusou o recurso do clube beirão no âmbito do caso Khacef. Em comunicado, os tondelenses garantem que vão "continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey.""Perante as notícias ontem vindas a público sobre a sanção aplicada à CD Tondela - Futebol SAD, resultante da contratação do jogador de futebol Naoufel Khacef, vem esta Sociedade tornar público o seguinte: Na sequência da contração do acima referido jogador, no verão de 2021, o clube anterior - o NA Hussein-Dey -, apresentou uma queixa na FIFA alegando que o jogador tinha contrato com o NA Hussein-Dey e que a rescisão tinha sido efetuada dentro do período protegido, situação que a CD Tondela - Futebol SAD desconhecia, mas que colocou a nossa Sociedade como responsável subsidiária pela alegada violação do contrato entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey. Em todo caso e para evitar problemas à posteriori, a CD Tondela - Futebol SAD acordou com o NA Hussein-Dey, com a mediação da FIFA, o pagamento de uma indemnização que resolveria qualquer reclamação que pudesse surgir. A CD Tondela - Futebol SAD não se conforma com a sentença do CAS e reforça que vai continuar a trabalhar para defender a sua posição, uma vez que ficou provado que o problema em questão se coloca entre o Naoufel Khacef e o NA Hussein-Dey, tendo o jogador já cumprido a sanção que lhe foi aplicada de quatro meses de suspensão", pode ler-se na nota publicada no site oficial do clube.Recorde-se que em causa está o diferendo entre Khacef e o NA Hussein-Dey, clube argelino com o qual tinha rescindido de forma unilateral, sem que houvesse razão para tal, considerou a FIFA em março de 2021. O jogador viu ser-lhe aplicada uma suspensão de quatro meses, já cumprida, e a SAD do Tondela impedida de contratar jogadores no mercado de transferências deste verão e no de janeiro, além de condenada a pagar uma indeminização de 160 mil euros, já liquidada ao clube argelino.A SAD auriverde recorreu em abril do mesmo ano para o TAS, na Suíça, com o órgão a decidir, em 11 de fevereiro deste ano, por manter a condenação ao atleta e ao clube, ratificando a decisão da FIFA. No acórdão, o TAS rejeitou a argumentação do Tondela de que não inscrever jogadores impediria a equipa de continuar a competir, e reafirmou que a pena aplicada seria "persuasora" e "ajustada" para impedir que os clubes contratem jogadores com vínculos a outros clubes.