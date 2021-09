Tondela reforçado vence Ac. Viseu em jogo-treino

O Tondela trabalhou em conjunto com o plantel do Ac. Viseu nesta manhã, tendo terminado como uma partida de treino, onde os auriverdes venceram por 3-2.





O lateral Sagnan e o médio defensivo Muratore, que chegaram no último dia do mercado de verão, estrearam-se pelos tondelenses. Apesar da presença dos dois reforços, foi Rafael Barbosa, Boselli e Undabarrena a marcarem os golos da equipa que milita na Liga Bwin.Do lado do Ac. Viseu, Nussbauner e Tety, que também se estreou, foram os ativos que apontaram os golos.