Tondela supera Ac. Viseu em jogo particular

O Tondela venceu este sábado o Ac. Viseu, por 2-0, num encontro de preparação, disputado à porta fechada no Estádio João Cardoso, entre duas equipas eliminadas na 1.ª ronda da Allianz Cup.





Naquele que foi primeiro particular realizado pela formação às ordens de Pako Ayestarán nesta pré-época, os beirões chegaram à vantagem aos 31 minutos, pelos pés do reforço Daniel dos Anjos, tendo Jhon Murillo selado o resultado final ao minuto 51. Os mais recentes reforços, Eduardo Quaresma e Dadashov, foram utilizados na partida.O Tondela vai agora focar atenções na 1ª jornada do campeonato, na qual vai receber o Santa Clara, no dia 8 de agosto. Por sua vez, o Ac. Viseu arranca a 2ª Liga com uma receção ao Casa Pia, a 7 de agosto, formação contra a qual perdeu no primeiro jogo oficial da temporada por 4-1.