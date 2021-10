Tondela vence Oliveira do Hospital em jogo-treino

O Tondela defrontou o Oliveira do Hospital esta sexta-feira num jogo-treino à porta fechada, de forma a manter o ritmo de jogo dos elementos que não viajaram com as seleções nesta pausa internacional.





O encontro terminou 4-2 a favor dos beirões, com golos apontados por Salvador Agra, João Pedro e Rafael Barbosa dos auriverdes, mas também houve um autogolo por parte de um jogador da equipa que milita na Liga 3, e que vai enfrentar o V. Guimarães na próxima eliminatoria da Taça de Portugal.A formação liderada por Pako Ayestarán continua assim a preparação para a visita ao Camacha, para a Taça de Portugal, aproximando-se também da nona jornada da Liga Bwin, uma receção ao FC Porto.