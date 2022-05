Treinador do Tondela diz que o jogo em casa do Gil Vicente vai ser "excelente"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Tondela, Nuno Campos, disse este sábado esperar que um jogo "excelente" em casa do Gil Vicente, na 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin.

"Vai ser um excelente jogo de futebol, primeiro do que tudo porque são duas equipas que me parece, neste momento da época, têm tudo para proporcionar um bom jogo", previu Nuno Campos.

Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao Gil Vicente, no domingo, pelas 15:30, o técnico destacou que o adversário "é uma equipa que quer assumir o jogo normalmente, de um futebol positivo, é bem orientada e com jogadores que têm dado bastante nas vistas no campeonato".

"Mas nós temos uma palavra a dizer. Se queremos ganhar, temos de ser nós próprios, temos de ser uma verdadeira equipa como temos sido nos jogos que temos feito ultimamente. Injustamente somámos dois pontos nos últimos dois jogos", lembrou.

Nuno Campos referia-se ao empate nas duas últimas jornadas, frente ao Vitória de Guimarães e ao Paços de Ferreira, nos quais, no seu entender, o Tondela "merecia ganhar pelas exibições e oportunidades" que teve para ganhar.

Ainda assim, o treinador disse que "não adianta muito olhar para trás" e que agora o foco está o Gil Vicente, num jogo que os seus jogadores têm de estar "motivados, de forma a contrariar a capacidade" do adversário, que, no seu entender, "é notória".

O treinador da equipa beirã reconheceu que o Gil Vicente "não vai jogar para empatar", apesar de só precisar de um ponto para garantir o quinto lugar e o apuramento para as competições europeias, e garantiu que o Tondela "vai entrar para conquistar os três pontos" que precisa para a manutenção na I Liga.

"Toda gente sabe o momento importante que é para o clube e para todos eles este jogo e, naturalmente, isso estará envolvido no jogo em si, agora também sabem que se o foco for o trabalho coletivo e individual dos jogadores, também sabem que estamos muito mais próximos de ganhar e tem sido muito mais esse o trabalho que temos feito", reconheceu.

Apesar de admitir que "isso foi feito nos últimos dois jogos", Nuno Campos assumiu que acredita que, "este vai ser o suficiente para ganhar" se essas tarefas foram cumpridas quer, coletivamente, quer individualmente.

"Sinceramente, senti um foco muito grande nos jogadores em darem o seu máximo, em evoluir, em não terem dúvidas no que têm de fazer e aplicar. Isto leva-nos a acreditar que estamos cada vez mais próximos da vitória", acrescentou.

O Tondela, que soma 27 pontos e ocupa a 16.ª posição, lugar de 'play-off' para disputar a manutenção na I Liga, desloca-se este domingo, pelas 15:30, a casa do Gil Vicente que contabiliza 48 e ocupa o quinto lugar do campeonato, num jogo que será arbitrado por Hugo Miguel, da Associação de Futebol do Lisboa.