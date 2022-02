Treinador do Tondela quer manter "baliza a zero" na deslocação ao Estoril

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu esta sexta-feira que o objetivo para a deslocação ao Estoril Praia, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin, é manter a sua "baliza a zero".

"Temos de tratar de manter a nossa baliza a zero, que é o que nos está a custar. Estamos a encaixar muitos golos, mas também é certo que temos bastantes na baliza contrária. Um dos objetivos é sermos capazes de não encaixar", admitiu Pako Ayestarán.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no sábado, pelas 20:30, o técnico espanhol disse pretender que os tondelenses sejam também "mais equilibrados" na defesa e no ataque.

Sem qualquer derrota nos últimos três encontros fora de casa, o técnico assumiu que os jogos "são todos preparados da mesma maneira", quer sejam em casa ou fora, variando apenas o tipo de adversário que o Tondela defronta.

"Não sou muito adepto das estatísticas, porque depende do rendimento que teremos nós e o Estoril [Praia] no dia do jogo. O que fizemos no passado não conta, só conta o que formos capazes de fazer no sábado", acrescentou.

Pako Ayestarán elogiou o adversário e lembrou que "é uma equipa que já demonstrou o seu potencial, fez uma primeira volta magnífica" e, neste sentido, defendeu que "quando uma equipa mostra o que é capaz de fazer, pode voltar a fazê-lo".

Na primeira volta, o Estoril Praia venceu o Tondela, por 2-1, no Estádio João Cardoso, mas foi diante deste adversário que os beirões fizeram história em dezembro último, ao apurarem-se para os quartos de final da Taça de Portugal, depois de baterem os estorilistas por 3-1.

"O facto de já termos jogado com eles facilita o conhecimento que temos deles, mas também o que eles têm de nós. Se o rendimento deles for adequado e o nosso também, pode ser um jogo equilibrado", anteviu o técnico.

O Tondela, 14.º classificado, com 20 pontos, visita o Estoril Praia, sétimo, com 27, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio António Coimbra da Mota, num encontro que será dirigido pelo árbitro Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.