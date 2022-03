Treinador quer Tondela com "máxima intensidade" na receção ao Belenenses SAD

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, admitiu este domingo que quer os jogadores "com a máxima intensidade possível" na receção ao Belenenses SAD, no jogo que encerra a 25.ª jornada da Liga Bwin.

"Não preciso de dizer nada aos jogadores, eles sabem da importância deste jogo e estou seguro que vão sair com a mesma determinação que saíram para o jogo do Mafra", declarou Pako Ayestarán, lembrando a vitória por 3-0 no último encontro, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida da 25.ª jornada do campeonato, em que o Tondela recebe no Estádio João Cardoso o Belenenses SAD, na segunda-feira, a partir das 20H15, o técnico espanhol disse que os jogadores também entraram em campo com "a máxima intensidade".

"O passado é passado e teremos de atuar no presente e estamos ocupados à procura de soluções para melhorar a cada dia e para atuar no presente para ter um futuro que todos perseguimos", assumiu.

O Tondela ambiciona a manutenção na Liga, tal como o adversário que vai receber e que se encontra no último lugar da tabela classificativa, e o técnico 'auriverde' assegurou que "os jogadores são muito conscientes do que está em jogo" e, por isso, "vão sair como saíram para [jogar com] o Mafra".

Pako Ayestarán admitiu que os jogadores estão "com confiança" para esta partida, porque, mesmo tendo sido um jogo para a Taça de Portugal, "não é o mesmo vir de uma derrota ou de uma vitória, ainda para mais de uma vitória com bom rendimento", até porque " as vitórias e os bons rendimentos dão mais confiança".

"A confiança também vem do rendimento no dia a dia e vi os jogadores muito concentrados e muito responsáveis e isso, logicamente, é muito importante nesta altura do campeonato", acrescentou.

Em relação ao adversário, Pako Ayestarán disse que "é uma equipa que está viva" e "está muito perto" do Tondela e, por isso, vai deslocar-se ao Estádio João Cardoso "com tudo para conseguir um resultado que lhe mantenha as esperanças" da manutenção.

"E nós temos de saber, da mesma forma que o Mafra veio aqui com tudo, porque era uma oportunidade para eles, pois para o Belenenses [SAD] também é importante, tal como para o Tondela", considerou.

Neste sentido, o técnico principal disse que "todos" estão "conscientes da importância do jogo", mas lembrou que, aconteça o que aconteça, seja uma vitória ou uma derrota, o resultado "não assegura a permanência nem dita a descida definitiva, porque ainda faltam muitas jornadas".

"É um jogo muito importante, mas vai obrigar aos dois [clubes] a continuar", disse.

Em relação ao onze inicial, o treinador indicou que os jogadores "estão todos disponíveis", com exceção de Jota, que recupera da operação ao joelho direito por rotura do ligamento cruzado, e "alguns podem estar outros não" tendo em conta os selecionados para o confronto com o Mafra, para a Taça de Portugal.

O Tondela, 16.º classificado, com 20 pontos, recebe o Belenenses SAD, com 15, e em 18.º e último lugar da tabela classificativa, a partir das 20:15, de segunda-feira, em jogo da 25.ª jornada, arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.