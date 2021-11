Trigueira após testar positivo à Covid-19: «Sinto-me bem e estou tranquilo»

View this post on Instagram A post shared by Pedro Trigueira (@pedrotrigueira)

Trigueira testou positivo à Covid-19 esta segunda-feira , numa ronda de testes efetuada pela manhã e cujo resultado chegou já esta noite. Numa publicação no Instagram, o guarda-redes do Tondela disse que se sente bem e que não teve contacto com a sua família"Hoje a notícia que vos trago não é a melhor: testei positivo à Covid-19. Sinto-me bem, a minha família não esteve em contato comigo e por isso estou tranquilo e preparado para viver estes dias de isolamento. Este mês é crítico e já começou a afetar muitos de nós! Evitem o contágio! Protejam os vossos e vocês mesmos: usem máscara sempre!", escreveu Trigueira.Esta ronda de testes foi realizada no dia seguinte ao jogo dos beirões com o Sporting, em Alvalade, onde Trigueira cumpriu os 90 minutos. Junta-se a Pako Ayestarán, Babacar Niasse, Salvador Agra, Manu Hernando e Ricardo Alves na lista de casos positivos do Tondela, atualmente.