Trigueira e a derrota frente ao Sporting: «Infelizmente sofremos muito cedo»

Apesar da derrota em Alvalade , Pedro Trigueira, guarda-redes do Tondela, considerou que a equipa beirã realizou uma boa exibição, mesmo depois de alguns jogadores e treinador terem acusado positivo à Covid-19."Os nossos colegas e o míster tiveram a infelicidade de apanhar Covid. Mexe connosco, mas não pode ser isso que nos obriga a não fazer aquilo para o qual temos vindo a trabalhar durante a semana e acho que provámos a todos que conseguimos implementar o nosso futebol. Infelizmente sofremos muito cedo, tanto na primeira parte como na segunda, mas acho que o que conseguimos fazer em campo foi mais importante do que o resto", analisou o guardião do Tondela, aos microfones da da Sport TV."Com este tipo de jogo e a acreditar uns nos outros, sabemos que podemos contar com qualquer um do plantel e isso é o mais importante. Claro que vamos continuar a trabalhar e vamos unir-nos cada vez mais para conseguirmos vencer os próximos jogos", acrescentou."Esta semana foi igual às outras porque sempre nos protegemos ou tentamos proteger ao máximo. Infelizmente não conseguimos controlar quando se apanha ou quem apanha mas é hábito tratarmos de nós e protegermos o próximo."