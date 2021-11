Trigueira testa positivo à Covid-19 um dia depois de jogar em Alvalade

Pedro Trigueira, titular no encontro de domingo entre Sporting e Tondela , é o mais recente jogador do plantel dos beirões infetado com a Covid-19, informou esta segunda-feira o clube no seu site oficial. O guarda-redes junta-se a Salvador Agra, Manu Hernando, Babacar Niasse, Ricardo Alves e ao treinador Pako Ayestarán.