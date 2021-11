Um especialista que estava na sombra: João Pedro nunca falhou um penálti

João Pedro entrou na história do campeonato português, ao tornar-se no primeiro jogador a fazer um hat trick de penáltis nos primeiros 45 minutos de um jogo. O médio atingiu, assim, um feito inédito e acabou por confirmar os créditos de especialista que já vinha apresentando desde que chegou ao emblema beirão.Até ver, em dez chamadas a converter o castigo máximo, João Pedro nunca tremeu e marcou sempre. A taxa é, portanto, de 100% de acerto, o que explica o porquê de ser o número 1 de Pako Ayestarán para este tipo de lances.No entanto, esta vertente do jogo do médio esteve, até há bem pouco tempo, escondida. Na verdade, antes de chegar a Tondela, o jogador, natural de Guimarães, nunca tinha sido chamado a marcar. No Vitória, onde iniciou a carreira, esteve sempre na sombra de Marega e Soares, à altura os principais marcadores, isto apesar de Pedro Martins ser apreciador da forma como o médio batia, e em Los Angeles nunca conseguiu concorrer com Zlatan Ibrahimovic e Giovani dos Santos.A relação de João Pedro com os penáltis começou, assim, em Tondela, na segunda época em que representou os beirões. Na altura sob o comando de Natxo González, o médio acabou por aproveitar uma sequência de penáltis falhados para se assumir como responsável. De lá para cá, fica a história de uma ligação perfeita com os 11 metros, marca de onde apenas vacilou num jogo treino com o Ac. Viseu. Em jogos oficiais, não há dúvidas: são 10 em 10.