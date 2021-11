Mikel Agu na mira do CSKA Sofia

O CSKA Sofia, da Bulgária, está em negociações para garantir a contratação de Mikel Agu. Os búlgaros pretendem assegurar o médio do V. Guimarães no mercado de inverno, mas estarão igualmente na disposição de esperar até ao Verão para não terem de pagar qualquer verba pela transferência.De acordo com as informações reveladas na imprensa búlgara, o CSKA Sofia estará mesmo em negociações avançadas com o Vitória para acertar a contratação de Mikel Agu. O contrato do médio termina no final da época em curso, pelo que o clube da Bulgária não estará na disposição de pagar uma verba elevada pela transferência. Por isso, é igualmente avançada a possibilidade do CSKA Sofia esperar até ao próximo Verão para assegurar o jogador a custo zero.Recorde-se que Mikel Agu encontra-se afastado do plantel principal do Vitória desde o Verão, uma vez que não entra nos planos de Pepa e da Administração da SAD. Na temporada passada, cumpriu 14 jogos.