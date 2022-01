Pedro Henrique despede-se do V. Guimarães: «Fiz grandes amigos que levarei sempre comigo»

O defesa-central Pedro Henrique despediu-se esta quinta-feira do V. Guimarães, notando "eterna gratidão" ao clube, por lhe ter aberto "as portas no início" da sua trajectória profissional.Cedido ao Atlético Goianiense em agosto de 2021, Pedro Henrique vai assinar contrato com o Lion City Sailors, de Singapura, num negócio que representa um encaixe de 1.3 milhões de euros para os cofres dos vimaranenses."Foram anos de extrema importância para o meu crescimento profissional e de contribuição ao clube", escreve Pedro Henrique, nas redes sociais, ressalvando ainda que "fiz grandes amigos que levarei sempre comigo".O defesa-central assinala, no entanto, que "infelizmente os últimos anos não foram como eu queria", mas, acrescenta, "tenho a certeza que enquanto estive lutando pelo clube dei meu sangue trabalhando diariamente para levar a alegria a todos os vitorianos"."Quero agradecer a todo staff do clube, jogadores, funcionários, equipa e torcedores deste imenso clube que me receberam tão bem com tanto carinho e me acolheram, tornando-se a minha segunda casa. "Quero dizer que não consigo descrever tamanho sentimento que tenho ao Vitória, ficará para sempre em meu coração".