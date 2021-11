André Almeida de regresso

André Almeida está de volta aos trabalhos do V. Guimarães. O médio já recebeu luz verde por parte das autoridades de saúde para retomar a atividade, isto depois de ter estado em isolamento profilático, em virtude de um contacto com um caso positivo de Covid-19 nos sub-21, no caso com Paulo Bernardo.

Esta situação levou a que fosse dispensado da concentração da Seleção e a que falhasse, também, o jogo frente ao Moreirense, para a Taça de Portugal.

Agora, o médio volta a estar disponível para Pepa e passa a constituir mais uma opção para o jogo com o FC Porto, no Estádio do Dragão, agendado para este domingo, pelas 20h30. Em sentido contrário, ainda não é conhecido o estado de Borevkovic e Estupiñan. Os dois jogadores têm estado a contas com lesões musculares.