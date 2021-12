Grupo de sócios pede Assembleia Geral extraordinária

Um grupo de 56 associados do Vitória enviou esta quinta-feira um pedido de convocatória de uma Assembleia Geral extraordinária ao presidente da mesa da AG, José Antunes. Em causa estão as contas, referentes a 2020/21, que ainda não foram aprovadas, assim como o plano de recuperação que foi divulgado aos acionistas da SAD mas não foi apresentado aos sócios.O pedido, enviado também às redações, lembra que Miguel Pinto Lisboa "comprometeu-se perante os sócios do Vitória, a apresentar perante os mesmos, em curto prazo, o Plano de Recuperação (tal como igualmente requerido pelo Conselho Fiscal do Vitória Sport Clube), bem como apresentação do contrato estabelecido entre o Vitória e Mário Ferreira, com vista à aquisição da participação social deste último na SAD", lamentando que, "2 meses após a realização desta mesma Assembleia Geral Extraordinária, nada foi apresentado aos sócios, nem sequer foi comunicado ou apresentada qualquer data para a realização de nova Assembleia Geral Extraordinária com este mesmo fim"."Dada a "falta de informação e transferência", este grupo de sócios que tem como primeira signatária Fernanda Salgado, associada número 4754, solicita então o agendamento de uma assembleia geral extraordinária com três pontos na ordem e trabalhos", pode ler-se no e-mail, terminando com o entendimento do grupo de "que a referida AG é do interesse do clube, pelo que o presidente da mesa da AG deverá convocar a reunião magna, mostrando-se no entanto disponível para recolher assinaturas de forma solicitar a referida assembleia de acordo com os estatutos".