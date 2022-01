Kapacak apontado

Com o futuro de Marcus Edwards a aproximar-se cada vez mais do Sporting, o Vitória já estará no mercado à procura de alternativas e já há nomes a serem colocados na mira do emblema minhoto. Na Turquia, dizem que um dos alvos dos vitorianos é Burak Kapacak, jovem avançado que pertence aos quadros do Fenerbahçe.De acordo com a imprensa turca, Kapacak mudar-se-ia para Guimarães a título de empréstimo. Chegado esta temporada ao Fenerbahçe, o extremo procura mais oportunidades para mostrar serviço.