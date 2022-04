Rochinha olha para cima

Com o triunfo no dérbi, o Vitória cimentou-se no sexto lugar da classificação mas Rochinha quer mais. “Este clube não desiste. Acreditamos no nosso trabalho. Agora é continuar a ganhar para subir na tabela”, apontou. No Moreirense, Artur Jorge estava “insatisfeito e triste”, mas garantiu crença na permanência na 1ª Liga: “até ao último minuto.”

Bruno Varela assustou

Com o triunfo no dérbi

Perto do final, Bruno Varela e Fábio Pacheco chocaram e o guardião ficou no relvado, gerando sobressalto mas, após assistência, restabeleceu-se. Noutra nota, Tiago Silva e Alfa Semedo falham o próximo jogo.