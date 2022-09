Anderson enaltece triunfo

O triunfo de ontem foi muito saboreado pelos vimaranenses, que tiveram um momento de comunhão com os adeptos após a partida. Afinal de contas, foi o ponto final a uma fase difícil com três derrotas consecutivas no campeonato. E, neste jogo, a equipa venceu graças a um golo de Anderson."Este resultado é muito importante. O jogo passado não nos trouxe a vitória que desejávamos, mas agora queremos pensar já no próximo, queremos mais um triunfo", afirmou o avançado brasileiro à Sport TV. Foi o primeiro golo de Anderson na Liga Bwin, ele que já tinha faturado na Conference League.