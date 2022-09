Villanueva integrado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mikel Villanueva foi ontem incluído nos trabalhos do grupo às ordens de Moreno. O defesa-central já regressou da seleção da Venezuela, ao serviço da qual esteve nos últimos dias e pela qual alinhou na terça-feira, diante dos Emirados Árabes Unidos.

Desta forma, Villanueva passa a constituir mais uma opção para o Vitória para o jogo com o Benfica e, ao que tudo indica, para manter o lugar que tem garantido no eixo do sector mais recuado.

No entanto, a utilização vai também depender, claro está, da forma como se apresentar até ao jogo. No máximo, Villanueva vai estar presente em apenas duas unidades de treino, pelo que a resposta dada vai ser fundamental para perceber a disponibilidade física com que regressa da seleção.