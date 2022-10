Cem anos de história na ponta da língua

Não haverá muitos adeptos que possam dizer que conhecem a história dos respetivos clubes de trás para a frente e da frente para trás, ao ponto de saberem os marcadores de golos e os resultados de jogos que aconteceram há décadas. Joaquim Azevedo, de 72 anos, será um caso raro em termos de conservação de memórias. Adepto do Vitória desde que se conhece, nunca perdeu a ligação ao emblema da cidade que o viu nascer e hoje é uma referência, havendo quem o procure para falar do passado centenário do clube."Sei a história do Vitória praticamente toda", garante a Record, fazendo, ainda assim, uma ressalva em jeito de brincadeira. "A antiga. A mais recente nem tanto. Conheço os jogadores antigos todos, estes de agora não, porque também só estão cá duas semanas", atirou, entre risos.A capacidade de Joaquim Azevedo para resgatar histórias de forma tão lúcida explica-se não só com a boa memória inata, mas também pela grande coleção que detém, do qual constam centenas de objetos."Comecei a guardar objetos desde cedo. Ia guardando tudo. Depois, em 2002, fiquei desempregado e aí tinha de me entreter com alguma coisa e entretive-me com coisas do Vitória", disse, em explicação ao porquê de ter começado a coleção, detalhando, depois, o que contém no baú. "Posters, revistas, jornais, galhardetes. Guardo tudo. Tenho mais de cinco mil imagens digitalizadas e centenas de objetos do Vitória", referiu. De entre o lote, destacam-se revistas da década de 40 e que vão "até à atualidade" e um ‘pin’ de ouro e pedras preciosas.Nas mais de seis décadas de ligação ao Vitória, há vários jogos que Joaquim Azevedo guarda com carinho. O primeiro do quais remonta à época de 1958/59 e teve como adversário o Benfica. "O Benfica veio cá jogar e o Vitória ganhou 2-1 com dois golos do Rola. O Costa Pereira quando o via até fugia da baliza, tinha-lhe um medo do caraças. Marcou-lhe dois golos", disse, sorridente, lembrando depois um jogo com o FC Porto. "Em 1962, o FC Porto veio cá jogar e, se ganhasse, era campeão. O Vitória, se perdesse, podia descer. O Vitória ganhou 1-0, com um golo do Augusto Silva. Entrou pela esquerda, puxou para o meio e mandou um ‘petardo’", recordou. Quanto ao futuro, por outro lado, Joaquim Azevedo gostava de ver o Vitória campeão. "Era a maior alegria", apontou.A ligação da cidade de Guimarães ao Vitória é sobejamente conhecida e há muitos exemplos que o comprovam. Um deles aconteceu após a conquista da Taça de Portugal: "Quando o Vitória ganhou a Taça, alguém foi ao cemitério e pôs uma placa numa campa", começou por contar, antes de se emocionar. "Não sei quem foi, mas puseram uma placa lá a dizer: ‘Pai, ganhámos a Taça de Portugal’." No entanto, a relação próxima entre clube e cidade não é de agora. "Você não vê nas revistas de 1940 o que o povo sofria? Sempre foi assim", contou. *