Coração do Porto só bate pelo Vitória

Nascer no Porto e passar toda a infância a escassos metros da famosa Ribeira seria, na teoria, meio caminho andado para se crescer adepto do FC Porto, ou não fosse este um dos maiores bastiões do portismo. No entanto, a expectativa nem sempre anda de mãos dadas com a realidade, muito menos nestas questões do coração. Com efeito, há sempre quem desafie as probabilidades, como é o caso de Arnaldo Pinheiro. Nado e criado no seio da Invicta, este adepto, de 54 anos, só tem olhos para... o V. Guimarães.

"Eu nasci na Maternidade Júlio Dinis e vivi aé aos 25 anos em frente à Alfândega, em Miragaia", começa por contar-nos o associado dos vitorianos, antes de explicar como surgiu este amor improvável: "Comecei a ouvir relatos do Vitória, na altura do Romeu, da altura em que veio do Benfica para o Vitória. Sempre foi um ídolo."

E se a rádio plantou a semente, os estádios fizeram o resto. "Juntávamos grupos e íamos aos estádios do Porto ver jogos. Eu só gostava de ver o Vitória. Foi uma equipa que ficou sempre no coração", conta.

No entanto, a distância e o facto de não ter carro sempre dificultaram a deslocação a Guimarães. "Há cerca de 15 anos", tudo mudou e Arnaldo começou a ir mais à cidade berço. De comboio ou à boleia, vai "de manhã" e volta "à noite". "Ainda há duas semanas fui ver a equipa B a Fafe, depois fui ver os sub-19 e por fim a equipa A. Apoio o Vitória em todas as modalidades porque o Vitória é tudo o que me interessa. Às vezes chego às duas da manhã e acordo às quatro para ir trabalhar", refere, bem disposto.



A imitação de Rui Vitória



Poucos serão os que, no Estádio D. Afonso Henriques, designadamente na bancada atrás dos bancos, não conhecem Arnaldo Pinheiro. A fama chegou na altura de Rui Vitória, fase em que se fez sócio e em que se tornou um espetáculo dentro do espetáculo por ter gestos semelhantes ao do técnico. "Imitar o Rui Vitória? Isso é normal, estando eu no estádio. Aquilo de andar a correr atrás dos jogadores e mandar para a direita e assim, é normal. Eu, no espaço onde estou, talvez corra tanto como um jogador", confidencia.



De resto, no que a Rui Vitória diz respeito, a gratidão é total. "Foi uma pessoa que me deu força. Falei com ele e disse que não tinha como pagar as quotas e ele falou com a direção. Deram-me uma ajuda, fizeram as coisas mais baratas e eu comecei a ser sócio", revela.



Sonho de viver em Guimarães



Aos 54 anos, Arnaldo Pinheiro tem ainda dois sonhos por concretizar. Um deles é "ver o Vitória campeão", o outro é mudar-se para Guimarães. "Tenho o sonho de acabar a viver em Guimarães. Entre a academia e o estádio seria a minha morada", assegura.





Ora, se tal acontecer, Arnaldo Pinheiro já poderá juntar-se às festas dos títulos, ao contrário do que aconteceu na conquista da Taça de Portugal. "Vim da Madalena até aos Aliados a bater tampas, a gritar sozinho na rua que tínhamos ganho. Foi um dia que senti muito", partilha.