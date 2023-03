Venda de parte da SAD a fundo votada hoje

Os adeptos do Vitória vão votar esta noite a venda de 46% da SAD ao fundo V Sports, que detém também o Aston Villa. A assembleia geral tem início às 20h15 e Belmiro Pinto dos Santos, presidente da mesa, assume que é "um momento importante". À Rádio Santiago, o dirigente esclareceu o funcionamento da reunião, adiantando que a votação poderá ser "por dedo no ar", dependendo da afluência. Quanto ao prazo de marcação da AG, Belmiro Pinto dos Santos diz que todos os esclarecimentos foram feitos.Quem já tomou uma decisão foi Emílio Macedo, antigo presidente do Vitória. "O V. Guimarães atravessa um mau momento financeiro e portanto teria sempre de fazer uma parceria. Penso que esta parceria poderá ser um motor de arranque para que o Vitória consiga construir melhores equipas e obter melhores resultados do que aqueles que tem conseguido. Confio plenamente no presidente da SAD", referiu Emílio Macedo, a