A melhor casa da época no D. Afonso Henriques

A receção ao Sporting ficou marcada pela melhor melhor casa da época no D. Afonso Henriques. Com 21.893 espectadores nas bancadas, os vimaranenses ultrapassaram pela primeira vez a barreira dos 20 mil adeptos, sendo que com Benfica, FC Porto e Sp. Braga tinham sido pouco mais de 19 mil nas bancadas. Já no sector visitante, no topo norte, estiveram 1.500 adeptos leoninos que foram audíveis.

O Vitória, de resto, promoveu um sorteio de viagens e bilhetes para a partida fora com o Marítimo, que se realiza no próximo sábado, além de outras iniciativas como a atuação de DJ’s antes e durante o intervalo do jogo.