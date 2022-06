Abdul Mumin dispensado dos próximos compromissos da seleção do Gana

Abdul Mumin foi dispensado dos próximos compromissos da seleção do Gana devido a uma lesão num joelho. O jogador do Vitória viajou com a sua seleção para o Japão, onde vai decorrer a Kirin Cup, que conta ainda com a presença das equipas nacionais do Chile e da Tunísia. Contudo, Abdul Mumin não terá a oportunidade de disputar qualquer jogo devido à lesão no joelho.O defesa-central do Vitória continua, assim, sem se estrear pela seleção principal do Gana, uma vez que não foi opção nos jogos com Madagáscar e a República Centro-Africana, a contar para o apuramento para a Taça das Nações Africanas.