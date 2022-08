Abdul Mumin pode estar a caminho do Angers

O defesa-central Abdul Mumin poderá estar a caminho do Angers, de França. De acordo com uma notícia do jornal 'L'Équipe', a SAD vitoriana já terá mesmo aceite a proposta do clube francês, que agora pretende fechar o acordo com o jogador ganês.O Angers, adianta o mesmo jornal, apresentou uma oferta no valor de três milhões de euros, com mais um milhão de bónus. Uma proposta que agrada aos responsáveis vitorianos, pelo que o acordo pode ser finalizado em breve.Apesar de já ter contratado os dois defesas-centrais neste mercado, Miha Blazic e Cédric Hountondji, o Angers está apostado em fechar rapidamente esta operação, uma vez que há mais clubes, concretamente franceses, interessados no defesa-central do Vitória.