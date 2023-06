Abner confirma que é reforço do V. Guimarães

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Abner Felipe confirmou esta manhã que é reforço do V. Guimarães, uma notícia queantecipou na sua edição de ontem "Estamos em negociação bem avançada e já para ser anunciado pelo clube. Estamos à espera. Sim, é esse mesmo [Vitória de Guimarães], estou muito feliz. Acabou o meu contrato em Faro, queriam renovar e antes de vir de férias tive duas ou três reuniões com a direção e com o mister", disse o defesa-esquerdo brasileiro, em declarações à Rádio Renascença.