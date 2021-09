Acionistas da SAD do V. Guimarães aprovam prejuízo de 8,2 milhões de euros

Os acionistas da SAD do V. Guimarães aprovaram, hoje, o relatório e contas da sociedade desportiva do exercício de 2020/21, que tinha sido encerrado com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros.





Segundo nota divulgada pelos vitorianos, o documento foi aprovado por "ampla maioria" na assembleia geral de acionistas."A Vitória Sport Clube - Futebol, SAD reuniu esta quinta-feira em Assembleia Geral, que teve como principal ponto a apresentação e a votação do Relatório de Gestão e Contas relativo ao exercício 2020/21, que findou com um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros.Com 97,9% da estrutura acionista representada, a Assembleia Geral aprovou as contas por ampla maioria. De igual modo foi validada a proposta de aplicação de resultados."