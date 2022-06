Acordo fechado: Rafa Soares vai ser reforço do PAOK

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafa Soares vai ser reforço do PAOK, sabe. O lateral português chega à formação grega como jogador livre e vai assinar um contrato válido por três épocas, onde irá auferir 500 mil euros líquidos por temporada. É esperado em Salónica no domingo.Recorde-se que o lateral português está em fim de contrato com o V. Guimarães. Em Portugal, representou ainda FC Porto, Académica, Rio Ave e Portimonense.