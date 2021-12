Adepto absolvido de processo em que era acusado de agredir apoiante do St. Liège

Um adepto do V. Guimarães, Luís Barroso, conhecido por liderar as coreografias da claque White Angels, foi absolvido do processo em que era acusado pelo Ministério Público de uma agressão, na sequência dos desacatos que tiveram lugar no Centro Histórico da Cidade Berço, a 28 de novembro de 2019, aquando da visita a Guimarães do Standard Liège, para a Liga Europa.Luís Barroso negou sempre as acusações e acabou por ser absolvido esta terça-feira, num processo de decorreu no Tribunal de Guimarães.Na sequência deste caso, em março de 2020 o adepto do V. Guimarães foi proibido de assistir a jogos em que fosse interveniente o seu clube. De resto, nos dias dessas partidas, Luís Barroso teria de se apresentar na esquadra da PSP. Estava também proibido de frequentar a sede dos White Angels.