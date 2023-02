Adepto assistiu árbitra auxiliar e depois... foi fiscal de linha até ao fim do jogo

O V. Guimarães defrontou o CF Benfica na II Divisão Nacional de futebol feminino, no passado sábado, e o jogo ficou marcado por um momento fora do comum. A árbitra assistente Ana Mota sentiu-se mal ainda durante a primeira parte e foi assistida.Na bancada estava Alexandre Ribeiro, adepto do Vitória que é bombeiro e prestou logo auxílio à árbitra assistente até à chegada dos elementos dos Bombeiros e do INEM, que posteriormente conduziram Ana Mota a uma unidade hospitalar. O jogo foi retomado e... com o próprio adepto no papel de árbitro auxiliar até ao apito final de Sandra Nogueira, a árbitra principal.No final, Alexandre Ribeiro viu um cartão branco pela ação não apenas no auxílio prestado a Ana Mota, como também no exercício do papel de assistente até ao apito final.