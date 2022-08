Adepto croata que agrediu jornalistas em Guimarães já conhece medidas de coação

O adepto croata do Hajduk Split que foi detido na quarta-feira por agressão a jornalistas foi libertado com pena suspensa de um ano e três meses. Além disso, fica ainda proibido de frequentar recintos desportivos durante o período de um ano e vai ter de pagar uma indemnização aos três lesados. As medidas de coação serão comunicadas ao tribunal da Croácia, país de onde é natural e onde irá cumprir as mesmas.De recordar que a PSP tinha anunciado, em comunicado, que o detido, de 22 anos, estava indiciado pelo crime de ofensas à integridade física a jornalistas no exercício de funções.A agressão aconteceu quando os adeptos croatas saíam do Estádio D. Afonso Henriques, no final de um jogo a contar para a 3.ª pré-eliminatória da UEFA Conference League.