Adepto do Vitória com pena reduzida pelo Tribunal de Guimarães

Depois de ter sido condenado pela Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), o adepto do V. Guimarães que tinha sido proibído de entrar em recintos desportivos por um ano viu agora a pena ser reduzida para três meses. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Guimarães, mas a multa de mil euros mantém-se.





O referido adepto foi acusado de, no dia 4 de janeiro de 2020, ter pegado fogo a um cachecol do Benfica, num embate entre os vitorianos e as águias no Estádio D. Afonso Henriques. Após a redução do castigo, o advogado Pedro Miguel Carvalho não escondeu a sua satisfação pela decisão."É mais uma derrota para a APCVD, que, essencialmente, persegue os adeptos dos clubes do Minho, em particular do Vitória Sport Club, e o próprio clube, pretendendo, com sanções acessórias absurdas e desajustadas, afastar os adeptos do estádio, nunca menos de um ano. O Tribunal de Guimarães veio, mais uma vez considerar essas penas desadequadas, reduzindo a pena acessória, neste caso concreto, a apenas três meses de interdição, interdição essa que considerou já cumprida face à medida cautelar que tinha sido aplicada ao adepto", referiu.