Adepto que sofreu queda aparatosa no V. Guimarães-Vizela encontra-se livre de perigo

V. Guimarães-Vizela interrompido após queda de adepto da bancada

O adepto do V. Guimarães que sofreu uma queda aparatosa na bancada topo sul do Estádio D. Afonso Henriques , no decorrer do jogo com o Vizela este domingo, encontra-se livre de perigo.Nuno André está internado no Hospital da Senhora da Oliveira, onde se encontra em vigilância médica. O adepto vimaranense sofreu fraturas expostas, concretamente nos membros superiores, além de uma contusão pulmonar. Submetido a diversos exames médicos, não lhe foram detectadas outras lesões graves.De acordo com as informações apuradas, dois adeptos do V. Guimarães que se encontravam no mesmo local de Nuno André tentaram agarrá-lo no momento da queda, o que acabou por não ser possível. Conhecido por acompanhar o clube em todos os jogos, inclusive fora de portas, Nuno André assiste aos jogos no setor destinado à claque White Angels, no anel superior da bancada topo sul.