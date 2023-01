Adeptos contestaram jogadores do V. Guimarães na chegada ao Estádio D. Afonso Henriques

Dezenas de adeptos contestaram os jogadores do V. Guimarães na chegada ao Estádio D. Afonso Henriques, após a eliminação da Taça de Portugal , em Braga.De acordo com as informações apuradas, o primeiro foco de contestação aconteceu por volta das 22h30, na entrada do autocarro que transportou a comitiva vimaranense a Braga. Vários adeptos do V. Guimarães, que já tinham regressado à cidade berço após terem assistido ao dérbi no Estádio Municipal de Braga, concentraram-se no acesso ao parque de estacionamento e insultaram jogadores, equipa técnica e dirigentes.Já com a presença da PSP nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, os jogadores voltaram a sentir o descontentamento dos adeptos quando deixaram as instalações do clube nas suas viaturas. As autoridades tiveram de dispersar os adeptos de forma a evitar que a contestação tivesse escalado.