Adeptos do V. Guimarães organizam "jogo de solidariedade" para a Ucrânia

A associação Vitória Sempre, de adeptos do Vitória de Guimarães, informou hoje que vai organizar "um jogo de solidariedade" para a Ucrânia, com a participação do presidente do clube, António Miguel Cardoso.

Segundo o comunicado da associação fundada em 2005, divulgado na rede social Facebook, a partida vai opor a equipa de veteranos do emblema de Guimarães e "uma equipa de sócios" no próximo sábado, na academia do Vitória, com "o objetivo de recolher alimentos e outros bens tidos como essenciais", a serem depois enviados para o país que se encontra em guerra.

A "equipa dos sócios" vai contar com o presidente dos minhotos, eleito a 05 de março, com 62,5% dos votos contabilizados nas urnas, e ainda com "outros elementos da direção", refere ainda a nota.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia, que causou pelo menos 953 mortos e 1.557 feridos entre a população civil, incluindo mais de 180 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, das quais 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.