Os adeptos do V. Guimarães vão estar em força no jogo da Taça de Portugal em casa do vizinho Moreirense. Os bilhetes para o jogo deste domingo, no Comendador Joaquim de Almeida Freitas (16h45), estão esgotados.À venda desde terça-feira, os 1.200 ingressos disponíveis esgotaram esta manhã.