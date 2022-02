Adeptos do V. Guimarães mostram lenços brancos a Pepa após nova derrota

O V. Guimarães consentiu a segunda derrota seguida no campeonato e a contestação recaiu sobre Pepa. Os vimaranenses capitularam em casa, diante do Arouca (1-3), já depois do desaire na jornada anterior no terreno do Belenenses SAD. Os adeptos não gostaram do que viram e mostraram lenços brancos ao técnico dos minhotos.O emblema de Guimarães figura no sexto lugar do campeonato com 30 pontos em 23 rondas, a 10 do Gil Vicente, o quinto classificado. O Estoril, no 7º posto, assim como o Marítimo e Portimonense, no 8º e 9º lugares, respetivamente, podem ultrapassaram os vitorianos, em caso de triunfo, nesta jornada.Nos últimos nove encontros, o V. Guimarães ganhou apenas dois, perdeu cinco e empatou outros dois.