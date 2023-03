Adjunto do V. Guimarães eleito melhor treinador de fevereiro da Liga Bwin

Fevereiro INVICTO



João Aroso foi eleito pelos colegas e venceu, pela primeira vez, o ´ ´ - ^ da #LigaPortugalbwin



A tua escolha seria igual?#LigaPortugal #LigaPortugalbwin #criatalento pic.twitter.com/uEjYTe3qSW — Liga Portugal (@ligaportugal) March 16, 2023

João Aroso, adjunto do V. Guimarães, foi eleito o melhor treinador do mês de fevereiro da Liga Bwin. Em representação de Moreno (técnico não tem o nível 4 exigido para poder orientar oficialmente a equipa), o membro da equipa técnica dos vimaranenses foi distinguido pelos resultados no último mês: três vitórias e um empate em quatro jornadas.Aroso somou 34,13% das preferências à frente de Roger Schmidt, do Benfica, com 31,75%, e Daniel Sousa, do Gil Vicente FC que fechou o pódio, com 17,46%.