Adrián Butzke é alvo do V. Guimarães

A direção do Vitória continua empenhada na missão de construir o plantel para o ataque à próxima temporada e, neste sentido, está no terreno para garantir mais um reforço. Trata-se de Adrián Butzke, avançado que, na última época e meia, deixou boas indicações ao serviço do P. Ferreira, emblema que representou por cedência do Granada. A informação foi confirmada porDeste modo, o dianteiro, de 24 anos, pode continuar em Portugal, restando perceber em que moldes é que um possível negócio se pode fazer, se por empréstimo ou a título definitivo. O Granada continua a ser detentor do passe do jogador, mas, ao que tudo indica, este continua a não entrar nos planos, pelo que poderá ser mais fácil selar um acordo.Com uma vaga aberta no ataque devido à iminente saída de Anderson, o Vitória manterá, desta forma, o número de avançados e logo com um jogador que encaixa no perfil traçado.