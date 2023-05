Afonso Freitas: «Mal terminou o jogo fui para o balneário rever as imagens»

Afonso Freitas marcou o seu primeiro golo na Liga Bwin no jogo do último domingo, fechando o resultado em 3-0, frente aos vizinhos do Vizela.O lateral do V. Guimarães olha para esse momento naturalmente como muito especial e contou o que sentiu aos meios do próprio clube, começando precisamente pelo golo que ficará na história da sua carreira."Para ser sincero, nunca me passou pela cabeça estrear-me a marcar pela equipa principal daquela forma. Foi um bom lance, peguei na bola e fui por ali fora até rematar. Imaginava um golo mais simples, talvez num remate de primeira ou de cabeça. Desta forma, nunca. Tive a noção de que tinha feito um bom golo e, por isso, mal terminou o jogo fui para o balneário rever as imagens. Não é todos os dias que acontece uma estreia daquelas num palco com a grandiosidade do Estádio D. Afonso Henriques"."Desde muito jovem que atuo sobre a esquerda e habituei-me a jogar e a rematar com os dois pés. Talvez por isso cheguei a jogar como lateral-direito nos sub-23, sob o comando do técnico Luís Castro, que já me conhecia antes de eu ter ido para Itália"."Deram muito ânimo à equipa. É sempre preferível trabalhar em cima de vitórias e contamos ganhar os jogos que restam do campeonato"."A concorrência é salutar em qualquer equipa. Havendo mais jogadores disponíveis, a competitividade aumenta nos treinos e depois a equipa sai a ganhar com isso nos jogos. Ninguém pode descansar à sombra da bananeira"."É sempre difícil jogar em Vila do Conde. Por um lado, o Rio Ave tem uma boa equipa; por outro, teremos de lidar com o vento forte. É um fator que influencia muito os jogos. Seja como for, vamos dar uma boa resposta, tal como demos diante do Vizela, que também é uma equipa forte"."O Vitória está a fazer uma época boa. Temos a oportunidade de somar mais pontos do que na primeira volta e isso é fantástico. Isso diz muito sobre o nosso valor"."O Vitória arrasta multidões. Os nossos adeptos acompanham a equipa para todo o lado. São incríveis. É uma pressão boa".