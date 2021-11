Ainda é tão pequenino e já tem a mentalidade: amor cresce no berço

"Quando eu era pequenino, já tinha a mentalidade. Meu pai dizia-me: ‘meu filho, defende o clube da tua cidade’. Vitória, foi amor à primeira vista, mas que coisa tão bonita, eu poder te apoiar." Estas frases, com o tom certo por trás, ecoam regularmente por esse país fora e são mais do que familiares a todos os adeptos do Vitória. Uma música que serve na perfeição para colorir a história de vida Rafa, uma das muitas crianças de Guimarães que nasceu e cresceu com o clube da cidade no coração.

Mas, neste caso, há algo diferente para contar: quando tinha 5 anos, o pequeno Rafa viu um vídeo seu ficar viral na internet, depois de ter subido ao muro da bancada dos White Angels e ter incentivado a claque a puxar pela equipa que, na altura, perdia por 3-0 com o Sporting. Ora, graças a Rafa ou não, o que é certo é que os minhotos foram a tempo de empatar o encontro (3-3) e essa noite ficará para sempre na memória da criança. E não só.

"Estávamos a perder 3-0 e a claque estava mais calada do que é habitual. Então decidi subir ao muro, a minha mãe ficou a segurar-me e comecei a incentivá-los a cantar. Acabámos por empatar 3-3 e foi especial", contou-nos o pequeno Rafa, que desde os 3 anos é presença assídua no D. Afonso Henriques: "Não ia antes porque não podia. Tenho uma paixão imensa pelo Vitória."

Agora com 11 anos, Rafa continua a cantar na bancada, mas é no relvado que se quer dar a conhecer no futuro. "Estou desde esta época na formação do Vitória. Jogar aqui é o meu sonho, é o clube da minha cidade", desejou Rafa. Quem já o viu jogar diz que isso é bem provável. Cá estaremos para ver.

A paixão de Rafa pelo Vitória estende-se, naturalmente, ao futebol em geral e o seu grande ídolo no desporto rei não veste de... rei ao peito. "Admiro muito o Cristiano Ronaldo. Pelo que joga e por tudo o que conquistou. Gostava de vir a ser como ele, era sinal de que teria muito sucesso", referiu Rafa, que, no Vitória, também tem favoritos: "Gosto muito do Rochinha e do Estupiñán. Por marcar golos? Também, mas não só. É um avançado que vai a todas as bolas, mesmo quando parece que já está perdida. Pressiona os guarda-redes e às vezes pode nascer assim um golo."Quanto a Rochinha, é dele a camisola mais recente que recebeu na bancada. "Tenho essa e muitas outras, do Pêpê, do Tapsoba, do Licá. Tenho muitas e ainda vou ter mais", acrescentou.A ganhar ou a perder, Rafa nunca perde um bocadinho que seja do amor que sente pelo Vitória. "Quando ganhamos sou o rapaz mais feliz do mundo, quando perdemos é pensar no próximo. É assim que eu penso", disse, numa perspetiva bastante descontraída. Sobre Pepa, só coisas boas a dizer. "Gosto muito dele, acho que tem a mentalidade certa para estar no Vitória. Encaixa bem e espero que tenha sucesso", vincou Rafa, que, com 11 anos e a jogar nos sub-13, quem sabe se nos próximos tempos não entra no radar do treinador.