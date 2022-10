«Ainda há dúvidas?»: V. Guimarães reclama penálti sobre André André no jogo com o Benfica

O lance entre André André e Florentino na segunda parte do V. Guimarães-Benfica foi um dos mais polémicos do embate entre as duas formações na noite de sábado. Em publicação no Instagram, os vimaranenses recuperaram imagens do lance que terminou com a queda do médio português no interior da grande área benfiquista após choque com Florentino com a seguinte legenda: "Ainda há dúvidas?"

Já no final da partida, em declarações na conferência de imprensa depois do encontro no D. Afonso Henriques, o treinador do Vitória, Moreno, assumiu não ter tido dúvidas de que o lance seria para grande penalidade. "No lance do André André fiquei sem dúvidas de que é penálti. Não percebo porque não foi chamado o VAR. O lance é muito claro. Podíamos ter conseguido os três pontos, mas conquistámos um", disse.