Alberto Soto reforça equipa B do V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou esta terça-feira a contratação de Alberto Soto, médio espanhol que assinou um contrato válido por duas épocas, ficando o clube com a opção de alongar o vínculo do jogador por mais uma temporada.Oriundo da formação do Atlético Madrid, o médio esteve emprestado pelos colchoneros no ano passado ao Atletico Ottawa, do Canadá, onde fez 20 jogos, assinando dois golos e duas assistências. Aos meios do clube, não escondeu o entusiasmo sobre esta nova etapa na carreira."Estou muito desejoso por jogar aqui e espero que as coisas me corram bem. Já falei com o Antonin, com quem joguei no meu período de formação, e ele disse-me que eu ia gostar muito da cidade e das pessoas. Estou cá desde o fim-de-semana e posso confirmar que ele estava certo, pois a cidade é bonita e o povo é muito acolhedor", afirmou, descrevendo-se como um jogador "trabalhador e bom no último passe".Apesar de integrar nesta fase a equipa B, Soto não esconde o desejo de chegar à equipa principal: "Neste momento o que me importa é conseguir ter um lugar na equipa B e, se o fizer bem, mais tarde terei a minha oportunidade de jogar na equipa A."