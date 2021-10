Albino Teibão é o novo vice-presidente do V. Guimarães

A direção de Miguel Pinto Lisboa indicou Albino Teibão para o cargo de vice-presidente do V. Guimarães. O dirigente substitui Fernando Marques, que se demitiu dos cargos que ocupava no clube e na SAD.





Albino Teibão era diretor das modalidades do Vitória e assume pela primeira vez o cargo de vice-presidente, "valendo-se de um vasto conhecimento sobre a realidade do clube e da cidade", sustenta a direção vitoriana. Albino Teibão é membro da Comissão para as Comemorações do Centenário.Por outro lado, o Vitória confirmou que Pedro Vinagreiro foi cooptado para vogal da SAD, assumindo igualmente o papel de administrador. Vice-presidente do clube para a área do Património e das Infraestruturas, é um dos responsáveis das obras de requalificação da Academia e de edificação do mini-estádio.O Vitória confirmou que Fernando Marques terminou funções como vice-presidente do clube eadministrador da SAD. "Pelo empenho e dedicação demonstrados e pelo trabalho efetuado ao longo deste importante e exigente ciclo, o Vitória Sport Clube manifesta de forma pública o seu agradecimento a Fernando Marques, desejando-lhe, de igual modo, os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se na nota emitida pelo clube.