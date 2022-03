Alex Costa: «A grande vitória é do próprio Vitória»

Depois de ter ficado em último lugar no ato eleitoral do V. Guimarães que decorreu durante este sábado, Alex Costa felicitou o vencedor do sufrágio, António Miguel Cardoso, e vincou a importância de haver união daqui para a frente."Hoje foi um dia importante para o Vitória e parabenizo a mobilização dos nossos associados e a vitalidade que demonstraram hoje. O futuro passa por António Miguel Cardoso, isto em função do grande resultado que teve hoje e da grande vitória que conquistou. Digo também a todos os vitorianos que estamos unidos e que seremos parte da solução, com um orgulho enorme por termos percorrido este caminho e com força para encararmos o futuro. Estamos aqui como solução para o sucesso do Vitória", começou por referir.O ex-jogador expressou ainda um desejo para os próximos três anos do clube: "Percebeu-se que havia vontade mudança por parte dos sócios, que escolheram a lista A. Queremos que o António Miguel Cardoso leve o Vitória para outros patamares e que percorra outros caminhos. Queremos um Vitória que nos orgulhe e que recupere a sua identidade. O António Miguel Cardoso teve uma vitória arrebatadora, mas a grande vitória é do próprio Vitória, que tem uma mudança", reiterou Alex.