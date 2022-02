Alex Costa aponta o nome de Flávio Meireles para o cargo de diretor desportivo do Vitória

Na entrevista concedida à Rádio Santiago, de Guimarães, o candidato da Lista B indicou o nome do seu antigo colega de equipa quando foi confrontado com a questão. Flávio Meireles integra a estrutura do futebol profissional do Vitória há vários anos. Atualmente, tem o cargo de coordenador das equipas A e B do Vitória"O Vitória tem dentro de portas uma pessoa competente, que conheço bem, e que de uma vez por todas vai ter voz, assumir um papel, ter responsabilidades e autonomia. Chama-se Flávio Meireles. Confio completamente no Flávio Meireles", sublinhou Alex Costa.Questionado sobre se este anúncio fragiliza a posição do antigo capitão no seio da estrutura vitoriana, onde desempenha actualmente o cargo de coordenador das equipas A e B do Vitória, Alex Costa defendeu que Flávio Meireles "infelizmente foi perdendo voz dentro do clube. Tem um currículo invejável dentro do Vitória, conhece o clube como ninguém, sente o clube como ninguém e está identificado com a realidade do Vitória. Fragilizado nunca, eu fico fortalecido por anunciá-lo", respondeu.A estrutura organizativa também já está definida. Alex Costa projeta um organograma em que o Conselho de Administração da SAD contará com um diretor geral para o futebol, responsável "por toda a arte burocrática, alguém próximo da administração", e um diretor desportivo que "trabalhará de perto com a equipa técnica, do team manager e da formação, com um papel importante com a restante estrutura para a definição do perfil do jogador que interessa ao clube".