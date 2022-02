Alex Costa e a polémica sobre Flávio Meireles: «É de bradar aos céus»

O candidato da Lista B às eleições do Vitória, Alex Costa, criticou Miguel Pinto Lisboa por ter suspendido Flávio Meireles das funções que exerce no clube.Numa ação de campanha que teve lugar na quinta-feira à noite, o antigo jogador do Vitória colocou em causa a decisão do dirigente, que concorre para um segundo mandato nas eleições marcadas para 5 de Março."O que eu disse foi muito claro. O Vitória vive momentos muito difíceis, em que não há muito dinheiro para gastar e investir e que temos de ser muito perspicazes nas escolhas. O que eu disse foi que pelo conhecimento que tenho do Flávio Meireles, por aquilo que foi como director desportivo, pelos resultados que apresentou em seis anos é o homem certo para estar à frente do nosso clube", começou por afirmar Alex Costa, assegurando logo de seguida que "não falei com ele para lhe dizer isto. É um funcionário do Vitória. É mentira que ele tenha demonstrado apoio à Lista B. Não há uma declaração pública ou privada de apoio do Flávio Meireles a esta lista". "Se eu tivesse hoje dito que o meu diretor desportivo era o Jaime Teixeira, ele teria sido suspenso? Isto é incrível. Este não é o Vitória que eu pretendo. O Flávio Meireles é um funcionário do Vitória. Suspender um funcionário do Vitória só porque uma lista reconheceu nele competência, é de bradar aos céus", acrescentou Ale Costa, notando ainda que "em seis anos com Flávio Meireles a diretor desportivo, o Vitória teve seis qualificações paras competições europeias, uma Taça de Portugal ganha, mais uma presença na final da Taça e em duas Supertaças. Isto é currículo ao mais alto nível. Além disso, tem ADN Vitória, identidade Vitória".Na mesma intervenção, Alex Costa apontou o dedo a Miguel Pinto Lisboa: "Vem de encontro a algo mais grave. Quando se aumenta o som no estádio e falta ao respeito aos sócios, a culpa é de quem? Dos funcionários... Quando já um problema nas assinaturas que subscreveram a lista, a culpa é de que quem? Dos funcionários... Quando se elogia o perfil de um funcionário, a culpa é de quem? Do funcionário... Quando não se ganha, quando não se tem resultados desportivos, a culpa é de quem? Dos treinadores... Quando não se ganha ao Belenenses SAD ou Arouca, a culpa é de quem? Dos jogadores... Para quando assumir a culpa, quando diz que não tem ideias ou projecto. Não pode valer tudo. Não podemos deixar que ninguém seja injustiçado desta forma. Por isso, mando um abraço ao Flávio e dizer que nunca falei com ele sobre isto, nunca lhe propus qualquer cargo, apenas reconheci a competência que tem para desempenhar um cargo. Se não respeitarmos as nossas referências, aqueles que são os nossos, estamos no caminho errado e mais à frente vamos pagar um preço muito caro".